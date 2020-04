Leonardova máma v soudní síni. Vrací se Dobrý boj

I když to tak při pohledu z ČR nemusí vypadat, Baranská je v Americe velmi slavnou herečkou, která se uplatnila na Broadwayi, v Hollywoodu i v televizi. Už její prarodiče byli herci v Polsku, ona sama nejvíc proslula postavami jedovatých sarkastických žen. Před Teorií velkého třesku hrála mimo jiné v seriálech Cybill, Welcome to New York nebo Happy Family a v celovečerních filmech Orlové práva, Ptačí klec, Chicago, Nezvaný host, Addamsova rodina 2 nebo Mamma Mia!.