Kryštof Mucha jede do USA lobbovat za Zátopka: Myslím, že to stojí za to

Co už máte s filmem Zátopek od jeho světové premiéry na letošním karlovarském festivalu za sebou?

Před týdnem jsme poprvé uvedli Zátopka mimo Českou republiku. Bylo to v Londýně v rámci projektu Českého centra Made in Prague, který představuje českou kulturu britskému publiku. Slavnostní představení v jednom z premiérových kin bylo včetně následné debaty velmi krásné. Byl tam zajímavý mix publika, od obchodníků přes Čechy žijící v Londýně až k zahraničním novinářům. A přišel i autor knihy o Zátopkovi Dnes trochu umřeme Richard Askwith, kterému se film líbil.

Jak ho zahraniční publikum vnímá? Říká ještě vůbec něco lidem jméno čtyřnásobného olympijského vítěze, geniálního běžce Emila Zátopka?

Reakce na film byly velmi pěkné, ale faktem je, že i když všude člověk potká někoho, kdo řekne, že Zátopka všichni známe, obecné povědomí už o něm není. Ostatně někdy mám pocit, že obecné povědomí už není o nikom.

Jak celý proces výběru v kategorii zahraničních filmů probíhá?

Z více než šesti tisíc členů akademie se ti, které zahraniční filmy zajímají, bývá jich kolem tisíce, přihlásí a pak musí všechny zhlédnout. To není úplně snadné, každá země může přihlásit jeden film a letos jich je třiadevadesát.

Bohužel kvůli covidu už druhý rok za sebou dostávají členové akademie linky na online zhlédnutí filmu, nemusí do kina. To samozřejmě cítíme jako limitující, protože Zátopkovi sluší velké plátno, a představa, že se na něj někdo dívá třeba v mobilu, nás doslova děsí.

Samozřejmě nemáme, pokud jde o propagaci, šanci soutěžit s filmy, jako je třeba Sorrentinova Boží ruka, za kterou stojí Netflix, který má dost peněz a vlivu na to, aby polepil plakáty celé Los Angeles. Jdeme tedy jinou cestou.

Jaká cesta to je?

Rozhodli jsme se uspořádat šest projekcí v Los Angeles, na které budeme zvát konkrétní lidi. Jednak členy akademie, aby viděli film na plátně, a dále novináře a další lidi, o nichž si myslíme, že o filmu mohou dát vědět dál. Můžeme navázat i na vztahy, které máme s hosty karlovarského festivalu.

Takže už psal například Casey Affleck, že, pokud mu to čas dovolí, přijde moc rád. Účast potvrdila i řada agentů hvězd. Spoluautor scénáře Ondříčkova filmu Grandhotel a bývalý děkan FAMU Pavel Jech, který učí na Chapmanově univerzitě, uspořádá velkou projekci s besedami pro studenty. Pak přeletíme do New Yorku, kde nám účast na promítání přislíbila například Julianne Mooreová.

Proč je účast hvězd důležitá?

Jakmile film podpoří známé osobnosti, dostane celá akce větší rozměr. Přitáhnou pozornost novinářů a ti pak napíšou i o filmu. Myslím, že nejsme bez šancí se dostat na takzvaný shortlist, což je seznam patnácti filmů, z nichž pak vzejde pět nominovaných. Ale musíme udělat maximum. Stojí to za to.

Samozřejmě si přitom uvědomujeme, že konkurence je obří. Přihlášeny jsou třeba filmy, které se promítaly v různých sekcích canneského festivalu včetně vítězného Titanu. My máme Diváckou cenu deníku Právo z Karlových Varů, což je skvělé, ale nemáme zatím za sebou žádnou velkou firmu, která by nás tlačila dopředu. Možná to bude někomu sympatické.

Dá se říct, že bez toho všeho byste na umístění na shortlistu nemohli pomyslet?

To by musel film vyhrát Cannes nebo Benátky, aby se o něm všeobecně vědělo a lidé si ho sami hledali. Jinak ne. Ale ani to všechno nemusí znamenat vůbec nic, dokud není shortlist zveřejněn, může člověk jenom pracovat a snít.

Co považujete v konkurenci ostatních filmů za Zátopkovu hlavní přednost?

V mnoha přihlášených dílech je hodně aktuálních témat, například uprchlictví, genderová vyváženost a další. Zátopek se líbí těm, kdo mají rádi klasický film se silným příběhem. Je to film o naději, odhodlání, cílevědomosti a je v něm silná ženská postava.

Váš film vyslala Česká filmová televizní akademie do kategorie zahraniční film, o Oscara v kategorii animované tvorby se bude ucházet film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad, který získal Cenu poroty na největším festivalu animovaných filmů v Annecy. Na základě tohoto i dalších zahraničních ohlasů se producenti z Negativu a zahraniční distributor Totem Films rozhodli ho přihlásit. Pokud vím, jejich projekce v USA právě probíhají. Setkáte se tam?