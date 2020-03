Krotitelé duchů i drama s Hanksem. Další premiéry zrušeny

Nový díl Krotitelů duchů, Morbius navazující na Spider-Mana nebo film Uncharted odkládají premiéry kvůli pandemii. Morbius měl jít do kin na konci července, ale nyní to vypadá na březen 2021. Stejně to dopadlo s pokračováním Krotitelů duchů Ghostbusters: Afterlife, které by se mělo objevit na plátně až 5. března 2021. Adaptace počítačové hry Uncharted se odsouvá na 8. října 2021.