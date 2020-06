Kristýna Boková: Maminky nemusí být jen dospělé

Po křehké učitelce v Občanském průkazu a komunistické mrše v dramatu Toman hrajete Markétu, manželku Bouráka, která se tváří, že nevidí, že by tenhle zastydlý puberťák klidně vyměnil celou rodinu za ojetou káru. Čím vás oslovila tahle role?

To je jednoduché. Když mě osloví Ondřej Trojan, tak mě vždycky i osloví role, kterou mi nabízí. Je to prostě záruka nabídky postavy, která je zase jiná a pro kterou v sobě budu muset najít něco nového.

Markéta je maminka dospívající holky a pojmout ji tak, aby byla věrohodná, byla pro mě ze začátku velká neznámá. Hodně jsme o roli s Ondřejem mluvili a hledali cesty k tomu, jak mít Markétku pravdivou, a na závěr jsme došli k tomu, že být maminkou má velkou škálu různých rovin a tím pádem držet tu postavu v jedné lince by byla hloupost. Tak jsme jí dali svobodu, a to se pro Markétu ukázalo jako to pravé.

Takže žádné obavy, že to „neutáhnete“, jste neměla?

Ze začátku jsem měla strach a respekt, silnější než obvykle. Je to velký prostor, tak abych tu postavu nějak udržela. Ale zase jsem se uklidňovala tím, že režisér udrží mě, a já pak udržím Markétu.

Ve filmu hraje manželku Ivana Trojana alias Ládi. Foto: Bára Lockefeer/T.H.A

A ve finále se mi hrála moc dobře, bylo mi v ní moc hezky. Do jejího kabátku se mi lezlo moc dobře a snadno. Vlastně asi poprvé jsem hrála něco tak odlehčeného. I díky maskérce Janě Bílkové a kostýmní návrhářce Tereza Kučerové jsem se cítila jako Markéta hned ráno, co jsem se oblékla do kostýmu a Jana mě nalíčila a učesala… anebo taky nenalíčila a moc neučesala.

Markéta je na jednu stranu už lehce rezignovaná a utahaná manželka, na druhou stranu ani ona ze svého rokenrolového mládí úplně nevyrostla. Chápete ji?

Jedním z předobrazů, silnou inspirací k ní byla moje maminka. Ovšem určitě to není tak, že až uvidíte Markétku, uvidíte moji maminku... A pak mě inspirovala jedna seriálová postava, matka čtyř dospívajících dětí.

Ve filmu hraje manželku Ivana Trojana alias Ládi. Na taneční scény měsíce před natáčením trénovali. Foto: Bára Lockefeer/T.H.A

Uvědomila jsem si, že maminky nemusí být jenom tím dospělým pilířem, ale můžou být někdy i dětské, mít pochyby, a hlavně se pořád vyvíjet, stejně jako jejich děti.

Neurazila jste se trochu, že vám režisér Ondřej Trojan dal roli matky dospělé dcery a v podstatě nastávající babičky?

Naopak. Ta role byl pro mě velký dárek, že jsem si mohla zahrát trochu starší postavu, že jsem si mohla zkusit něco jiného, že jsem nemusela vypadat mladě a krásně a mohla být životem trochu utahaná.

Jak se vám hrálo s Ivanem Trojanem, s Jirkou Macháčkem a Veronikou Markovou?

Nadmíru dobře. Všichni jsme se navzájem tak hezky doplňovali. S Verunkou jsme si vytvořily úplně reálný vztah matka dcera, takže jsem ji začala peskovat i v běžném životě mimo záběr a zároveň jsem ji i občas maminkovsky mimo záběr poňuchňala.

S Ivanem a Jirkou se mi hraje skvěle vždycky, s Ivanem jsme to měli tentokrát takové intenzivnější i před natáčením, protože jsme museli nazkoušeti naše taneční scény.

Vy jste tanec vystudovala, zato Ivan o sobě tvrdí, že je taneční poleno...

I pro mě to bylo celé nové, tenhle rock and rollový styl jsem nikdy netancovala, já neumím ani společenské tance. Ale náš choreograf Marek Zelinka se o nás moc hezky staral. A Ivan, i když tvrdí, že není talentovaný, je obří dříč a tím všechno umí dohnat. A nejen dohnat, ale být i mně jako tanečnici oporou. Myslím, že Ivan talent má, jen se vymlouvá, aby nikde moc nemusel tancovat.

Trailer filmu Bourák

Co vás na natáčení bavilo nejvíc?

Mimo kameru určitě právě naše taneční tréninky. Klidně bych jich měla i víc. Baví mě učit se nové věci s lidmi, kteří to umí dělat s lehkostí a radostí. Měla jsem v té době složitější období, kdy končila naše kavárna Divoké matky, takže naše tancování bylo pro mě výborným odreagováním.

Bourák. Černá hudebně-taneční komedie o věčném frajerovi, kterému teče do baráku i do života. Manželku Ivana Trojana hraje Kristýna Liška Boková. Jejich dceru Kamilu pak ztvárnila Veronika Marková. Foto: Bára Lockefeer

No a natáčení bylo skvělé celé. Doufám, že ta radost a lehkost, kterou jsem cítila při natáčení, se promítne i do filmu. Těším se i na to, že uvidím zase celou naši partičku, třeba na premiéře. A pak se moc těším na tu hudbu. Ta bude v Bourákovi skvělá.

A jak jste prožila a prožíváte tuhle vyšinutou „korona dobu“, která zamíchala úplně vším a odsunula i premiéru Bouráka?