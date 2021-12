Kozub a Štáfek si splnili sen. Jsou na Netflixu

„Byl to takový vtip, že Shoky a Morthy sní o tom dostat se na Netflix. Ve filmu se jim to podařilo, teď se to podařilo i nám. Na soundtracku jsme si dali hodně záležet a věřím, že divákům prodlouží zážitek z našeho filmu,“ uvedl režisér filmu Shoky & Morthy: Poslední velká akce Andy Fehu.