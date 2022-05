Kousek od Pálavy vyrostl nový kemp. Bydlet v něm ale nelze

A jak to herci mají s opravdovým vztahem ke kempování? Jednoznačně nadšený je pro takovou dovolenou či způsob života Tomáš Matonoha.

„Kdo kempování zná, nebo si zkusil život v karavanu, který mě osobně nadchnul, ví, že je to úplně jiný způsob prožití volného času. To mi sedí,“ řekl Právu velký příznivec bydlení na kolech.

To Bolek Polívka musel trochu vzpomínat. „Už je to dávno, ale taky jsme kempovali. Bylo to s Provázkem (divadlo Husa Na Provázku), se kterými jsme trávívali léto v přírodě, kde jsme se učili nové hry, které jsme pak v sezoně premiérově hráli,“ vrátil se časem Bolek, který si pochvaloval, že mu role statkáře v seriálu sedí.