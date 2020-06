Koronavirus složil Zátopka a Žižku. Bourák s Bobulemi jdou do boje

Filmově to měl být velmi silný ročník. Premiéry svých filmů oznámili oblíbení režiséři Ondřej Trojan, Bohdan Sláma, Agnieszka Hollandová, ale také nováček Patrik Hartl. Došlo i na pokračování oblíbených vinařských komedií 3Bobule.

Jít letos do kin mělo být skoro sázkou na jistotu. Vždyť v roce 2019 zaznamenávala rekordní divácký zájem. Navštěvovány byly zejména české komedie, na něž běžně přicházelo 250 tisíc lidí. Dařilo se také českým dokumentům. Až neuvěřitelný zájem zaznamenal počátkem roku snímek V síti, konkrétně 350 tisíc diváků.

Zlaté časy ukončila pandemie. Producenti během ní řešili, co se svými díly dál. V rozhodnutí risknout premiéry je podporují také kina, která teď dávají těm odvážným výjimečný prostor. Jen diváci ale rozhodnou, zda se stovky milionů korun investovaných do filmů jejich tvůrcům vrátí, či na nich dokonce vydělají.

RISKLI TO HNED V ČERVNU: Bourák, 3Bobule

„Náš film je letní, oproti plánům posunul premiéru jen o čtrnáct dnů. V červnu budeme mít za sebou všichni slunný květen, kdy se otevřely zahrádky, my si v nich mohli dát i to pivko. V lese nebo v parku lidé byli v době nouze často, tak snad jsou už trochu hladoví po kultuře. Nechtělo se mi taky cpát se s Bourákem do podzimu, kdy bude v kinech obrovských přetlak. Naopak teď má široký prostor zaujmout. Omezení neomezení. A někdo česká kina musí otevřít. Proč ne my? Titul s bráchou je lákavý i pro kinaře,“ shrnuje Ondřej Trojan.

Jeho bratr Ivan k tomu dodává: „Je to risk. Ale já myslím, že dobrej. Riskovat se musí.“

„Navzdory všem nejistotám, které vnímáme mezi lidmi, rozhodli jsme se jít do rizika. Chceme podpořit lepší náladu. Náš film je plný emocí, slunce, které u nás na Pálavě máme. Já sám nevím, zda budou diváci chtít sedět v kinech v rouškách... Navíc začátek července bývá hodně teplý, jdeme tak trochu proti počasí. Nechám se ale překvapit. Do 31. července půjdou 3Bobule v kamenných kinech, která tímto chceme podpořit. Dáváme jim silný titul, který může diváky do sálů znovu nalákat. Od 1. srpna se budou 3Bobule promítat i v letních kinech a autokinech,“ říká producent snímku Tomáš Vican.

A dodává: „Kdybych nad vším měl uvažovat čistě ekonomicky, premiéru o rok odložím. Jenže já chci dělat za rok už něco jiného. Navíc naše komedie může lidem vážně zvednout náladu.“

Souhlasí s ním i herec Kryštof Hádek: „To nejhorší je snad za námi, před námi je slunečné léto, tak to pojďme všichni oslavit do kina se 3Bobulemi.“

VYČKÁVAJÍ ČI JDOU DO KIN PODLE PLÁNŮ: Havel, Krajina ve stínu, Největší dar, Perinbaba a dva světy nebo Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Všechny zmíněné filmy uvádí do distribuce Bontonfilm. Jeho PR manažer Lukáš Vedral Novinkám sdělil: „Většina výrazných českých filmů a hitů, které plánujeme do kin, má premiéru podle původního plánu: na podzim nebo v zimě. Slámovo drama Krajina ve stínu, dokument Karel, pohádka Největší dar, Jakubiskova Perinbaba a dva světy a filmová adaptace Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel.“

Doplnil, že koronavirus v něčem ovlivnil natáčení Hartlovy komedie: „Je dotočeno. Epidemie pomohla tvůrcům v jednom dramaturgickém rozhodnutí. Během dubna byl v plánu jeden natáčecí den pro dotáčku jedné scény. O jejím využití a nutnosti se ovšem mezi tvůrci diskutovalo a covid-19 se přiklonil na stranu tuto scénu nedotáčet.“

Za napínavou nyní považuje jen situaci kolem nového snímku režiséra Slávka Horáka Havel: „Premiéra je naplánovaná na 23. července, s jeho uvedením v tomto datu ale stále počítáme, sledujeme, že se restrikce v kinech uvolňují a lidé se do kin a vůbec do života vrací.“

Vyčkávací metodu zvolili i tvůrci dalšího očekávaného hitu. Životopisné drama režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán mělo premiéru koncem února na prestižním berlínském filmovém festivalu. Do českých kin mělo jít 16. března, ale nakonec si odbude premiéru až 20. srpna.

TVŮRCI ODLOŽILI PREMIÉRY O ROK: Zátopek a Jan Žižka

Zátopek, který měl jít do kin 13. srpna, půjde až za rok, v srpnu 2021. „Pečlivě jsme zvažovali, jak vzhledem ke změněné situaci uvést náš film do kin. Jeho přípravám i natáčení jsme věnovali mnoho úsilí a je pro nás důležité, aby nám nasazení do kin umožnilo oslovit co nejširší publikum. Věříme, že termín premiéry v příštím roce bude, i v souvislosti s konáním LOH v Tokiu, nejvhodnější,“ říká režisér a producent David Ondříček.

Ač film vstoupí do široké distribuce v srpnu 2021, poprvé bude uveden na 55. ročníku MFF Karlovy Vary, jak bylo původně plánováno.

Jan Žižka, mluvilo se o premiéře letos v létě, posunula se o rok

„Premiéru jsme posunuli ještě před covidem 19, ale přesně jsme nestanovili její datum. Ale virus ji nakonec ovlivní. Její přesný termín zatím nemáme. Covid 19 vše mění ze dne na den. Plno amerických velkofilmů odsouvá své premiéry na první polovinu příštího roku, a tak je méně prostoru. To ovlivňuje i nás,“ tvrdí režisér, producent Jana Žižky Petr Jákl.

Zatím není schopen uvést ani to, kde se bude premiéra na konec konat: „Ale určitě udělám jednu v Praze.“ Doplní, že film je prakticky hotov a mohl by jít do kin na podzim: „Čekáme ale na rozhodnutí světového distributora, který musí zohlednit situaci s covidem 19, a podle toho se nastaví finální datum distribuce.“