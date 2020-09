Komedii Ubal a zmiz inspiroval slavný režisér Guy Ritchie

„Sešlo se víc věcí najednou. Před pěti lety jsem trochu po studentsku natočil webseriál Pizza Boy pro Stream.cz o poslíčkovi s pizzou a po dokončení ve mně ta postava nějak žila dál, říkala si o epilog. Zároveň mě fascinovala scenáristická forma filmů Guye Ritchieho. Množství spletitých příběhů, které se navzájem prolínají a ovlivňují. Byla to velká řemeslná výzva a já měl chuť ji podstoupit. Teprve když jsem scénář dokončil a podíval se na něj trochu s odstupem, uviděl jsem to téma: touhu žít život podle vlastních pravidel,“ řekl ke svému celovečernímu debutu Adam Hobzik.

„Kamarádi Mireček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek Gregor) se živí pěstováním trávy a dostanou nabídku, která se neodmítá. Prodat veškeré zásoby trávy za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem (Predrag Bjelac) a jeho pravou rukou (Karel Dobrý), zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky,“ naznačují tvůrci styl komedie.

„Tenhle žánr mi přijde nejhravější ze všech. Je to skoro komiks, snese strašně moc. Může být absurdní, vtipný, akční, stylizovaný. Bavilo mě ho psát a myslím, že bude zábavné ho točit. Jediná nevýhoda, kterou u něj vnímám, je, že v Čechách není moc prověřený. O to víc cením producentů, že měli chuť do něčeho takového jít,“ tvrdí režisér.