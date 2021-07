Kolečkův Zbožňovaný Bartoška má trailer

Uznávaný lékař Zdeněk (Jiří Bartoška) je pro všechny téměř svatý. Jenže skoro čtyřicet let podvádí manželku. Ve filmu se objeví také Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková, Štěpán Kozub, Taťjana Medvecká, Lukáš Melník, Kryštof Michal nebo Martina Czyžová.

„Jsem rád, že máme tak skvělé obsazení. Tihle herci pro mě byli inspirací, a tak se upravovalo ještě i na place,“ vysvětlil scenárista a režisér Petr Kolečko, který pro inspiraci tentokrát sáhl do své rodiny. „Ten příběh je inspirovaný mým dědou a to při rozhodování, zda znovu režírovat, hrálo docela zásadní roli,“ dodal Kolečko.

„Farář Kryštof Michal a Zuzana Kronerová ve scéně v kostele prohlašují: S pýchou není láska sestra a Když miluješ, nemůžeš za to nic chtít. Svými někdy nelaskavými prostředky jsem se tentokrát snažil sdělit nějakou laskavější zprávu. Ten film je hezký, rodinný, o lásce, ale občas to herci okoření nějakým ‚hovadštějším’ vtipem v tom nejlepším slova smyslu. A to nejen pánové Bartoška, Langmajer nebo Kozub, ale i ženský ansámbl,“ uzavřel.