Když dětem vládne heroin. Seriál My děti ze stanice Zoo míří na HBO

Už 27. února začíná na HBO GO seriál My děti ze stanice Zoo o partě teenagerů, kteří se scházejí v berlínských klubech a experimentují s tvrdými drogami. Je to pro ně hra, ale netuší, že takovou hru nelze vyhrát.