Kauza Nagyové inspirovala seriál Sedm schodů k moci

Scénář seriálu sepsal novinář Josef Klíma. „Když před několika lety proběhla kauza Jany Nagyové a Petra Nečase, zaujal mě motiv toho, jak se lze do vysoké politiky dostat přes vztahové záležitosti, protože dosud se politici k moci dostávali většinou přes zákulisní čachry. Ale tahle kauza ukázala jinou možnost. Začal jsem si obstarávat materiály z okolí hlavní aktérky, ale zároveň jsem ten příběh posunul ještě jinam. Nechtěl jsem sledovat kariéru jedné konkrétní osoby, v hlavní hrdince je obsažen příběh žen, které se z nejnižšího stupně společenského žebříčku dokázaly dostat na jeho vrchol díky vztahům,“ popsal Klíma.

„Psal jsem to proto, že jde o unikátní příběh. Ale také jako varování, aby k něčemu takovému už nikdy nemohlo dojít. V politice máme několik příběhů, kdy politik doma po vyčerpávajících jednáních ve Sněmovně a ve vládě a po usilovné snaze vyhnout se všem politickým nástrahám a pokušením nakonec zjistí, že jeho žena je nebezpečnější než političtí oponenti,“ dodal Klíma.

„Byla jsem touto nabídkou velmi mile překvapena, je to velká role a je skvěle napsaná. Moje postava je žena mocná a mírně záludná. Troufám si říct, že seriál osloví nejen atraktivitou politického prostředí. Není to téma v Česku televizně exponované,“ tvrdí Josefíková, která zahájila natáčení nejnáročnějšího projektu své kariéry necelý rok po narození dcery Loty.

„Zpočátku to byl trošku náraz do dosavadního rodinného života. Bylo potřeba nastolit přísnější logistiku, ale podařilo se to i díky tomu, že mám opravdu skvělé zázemí,“ dodala.