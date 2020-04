Karlovarský festival letos nebude

„Vzhledem k tomu, že situace se neustále vyvíjí, nařízení vlády ohledně konání kulturních akcí budou průběžně aktualizována a je těžké je predikovat. Jsme v pravidelném spojení s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, konzultovali jsme situaci také s premiérem Andrejem Babišem a na základě těchto rozhovorů jsme dospěli k závěru, že konání letošního ročníku karlovarského festivalu v jiném termínu či rozsahu by s sebou stále neslo zdravotní rizika a omezení, která by bylo z organizačního hlediska velmi těžké zajistit.”

„Vzhledem k tomu, že plán uvolňování opatření vlády počítá s otevřením kin pro daný počet návštěvníků od 8. června, rozhodli jsme se připravit speciální verzi tradiční přehlídky Vary ve vašem kině, která by v původním festivalovém termínu (3.–11. 7. 2020) nabídla divákům kin po celé České republice mimořádný výběr snímků, které stojí za to vidět.”

Karlovarský festival se rovněž zapojí do mezinárodního projektu We Are One: A Global Film Festival. Více informací o akci najdete na YouTube.com/WeAreOne. Průběžné informace o festivalových aktivitách najdete na www.kviff.com.