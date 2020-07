Jiří Mádl: Vždycky přijdu na plac a do rukou mi dají nějaké dítě

„Před kamerou se scházíme po letech,“ říká k tomu Jiří Mádl, jenž stojí u vzniku očekávané komedie od samého začátku. Nyní má za sebou velkou část ze svých pětadvaceti natáčecích dnů.

Novinkám.cz poskytl rozhovor v momentě, kdy před kavárnou v pražských Holešovicích sledoval, jak o Natašu usiluje jeho konkurent v lásce v podání Lukáše Hejlíka. Film má jít do kin v lednu 2021.

Tereza Ramba a Jiří Mádl. Alias Nataša a Dominik v komedii Deníček moderního fotra. Foto: Petr Hloušek, Právo

Kdy jste, pane Mádle, narazil na vyprávění pana Landsmana?

Na blog jsem narazil, když mě oslovil producent tohohle projektu Ludvík Mareček. Znal jsem ten název, ale nikdy jsem to nečetl. Pak jsem si nějaké části – kvůli tomu, abych věděl, co dělat – přečetl.

A četl jste blog nebo knihu?

Já jsem četl blog, ale brácha měl na stole v ložnici knížku. Já jsem se do ní tedy nepodíval, on také ne.

To ji dostal jako dárek?

Ano, byl to dárek. Můj brácha je totiž výrobce dvou krásných dětí. A myslím si, že je výjimečně dobře zvládá, tak asi nechtěl číst něco, co by ho svedlo z té cesty dobrého otce.

Jiří Mádl hraje jednu z hlavních rolí chystaného filmu Deníček moderního fotra. Foto: Petr Hloušek, Právo

A jak zvládáte vy své neteře či synovce?

Nemůžu říct, že bych své neteře nějak moc vychovával, protože jsem přesně ten strejda, který jen slízne smetanu. Přijdu tam, pomazlím, dva dny s nimi trávím, blbneme, pak je odevzdám. Hrozně rád se dívám na ta jejich zádíčka, jak odcházejí. To je taky milé. Je to úplně stejný pocit, jako když holky přicházejí.

Na natáčení máte tři děti do jednoho roku. Jak si na vás zvykaly?

Já mám ve filmu hodně dětí. Mám ve filmu svého Čeňka, který samozřejmě roste. Takže máme tři fáze vývoje, ale ty tři fáze hraje pět různých dětí. Takže si na ně zvykám. Vždycky přijdu na plac, dají mi do rukou nějaké dítě. Tak si ho nějak ošmudlám a jdeme točit.

Viděl jste některé před natáčením?

S některými jsem se samozřejmě potkal, ale pak se to nějak hledalo. Někdy k nám s Terkou děti neseděly. Jiné zase měly právě období fixace na maminku... Teď už si to sedá.

Jiří Mádl o režii, herectví, otázkách a Československém rozhlase Video: Novinky

Bylo podmínkou, aby si byly podobné a vám dvěma byly podobné?

Nevím, jestli bylo podmínkou, aby byly podobné mně, ale určitě měly být podobné jeden druhému. Jinak je výhoda, že rodiče hraju já s Terezou a každý máme jiné oči. Takže v tomhle je nějaký rozsah, kam se dá jít. Kdybychom oba byli tmaví, tak by dítě světlé asi být nemělo. To by ten příběh byl asi úplně o něčem jiném... Takhle je to dobré, dá se říci, že je to opravdu náš potomek.

Stojíme v Praze, téměř v centru. Pojedete i mimo metropoli?

Myslím si, že točíme všechno v Praze. Jen něco je kousek za ní. Tam točíme na poníkové farmě. Jinak víceméně furt spíme doma - je to nuda. Já mám rád exteriéry, natáčení, kde se někam přejede, trošku se utuží štáb. Tady spím u sebe.

Tereza Ramba a Lukáš Hejlík při natáčení komedie Deníček moderního fotra. Foto: Petr Hloušek, Právo

Sám jste úspěšný režisér. Jaké to je, když film režíruje někdo jiný. Vy jste „jen“ herec?

Pro mě není rozdíl v tom, jaký jsem byl herec před tím, než jsem se stal režisérem, a poté. Vždycky jsem do natáčení tak trochu kecal. Obvykle mám hodně otázek, potřebuju dění rozumět, abych mohl chápat kontexty. Tady diskutuju s režisérem asi ještě o něco víc, protože jsem u projektu od začátku, byl jsem u jeho různých fází vývoje.

V jakých konkrétně?

Na projekt jsem byl oslovený tak před třemi roky, kdy ho měl dělat úplně jiný režisér. Pak se u toho vystřídali ještě další dva. Když skončila tahle trojka, tak jsem doporučil Honzu Haluzu, se kterým jsem dělal film První akční hrdina. Známe se hodně dobře. Měli jsme spolu také scenáristický kancl, kde jsme tvořili, psali. Pro mě to není neznámý člověk.

Spisovatel D. Landsman a herec J. Mádl Foto: Vojtěch Resler

Co chystáte vy sám jako režisér?

Dobovku z Československého rozhlasu. K tomu mám ještě jedno téma, které je o mladých lidech a zvláštním snu jednoho člověka, což je takové lehčí téma. Snažím se ale především soustředit na to historické drama, půjde až o thriller o rozhlase.

Z jaké doby bude?