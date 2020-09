Jiří Bartoška jako nevěrný pediatr

Scéna jako z těžkého dramatického filmu. Jen tváře Petry Hřebíčkové a Jiřího Bartošky ujišťují, že se točí nová komedie scenáristy a režiséra Petra Kolečka s pracovním názvem Božský děda. „Ono se to rýsuje spíše jako tragikomedie,“ upřesňuje Kolečko, známý jako autor takových komediálních filmů a seriálů jako Bajkeři, Okresní přebor, Most! nebo Přes prsty, v němž stál poprvé za kamerou i jako režisér.

Rovinný herec na vozíku

„Příběh je asi ze šedesáti procent inspirován událostmi v jedné části mé rodiny, takže to je dost osobní projekt. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč jsem se po delším váhání rozhodl znovu režírovat. A jsem moc rád, že se mi podařilo dát dohromady tak silné obsazení, ve kterém jsou Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Jiří Langmajer, Petra Hřebíčková nebo Táňa Medvecká. Poslal jsem jim všem jednu z verzí scénáře a po některých úpravách všichni přijali. A protože to jsou vesměs skvělí herci, kteří o svých postavách přemýšlejí, často měníme scénář i na place, čemuž se vůbec nebráním,“ vysvětlil Kolečko.

Režisér a scenárista Petr Kolečko na natáčení. Foto: Milan Malíček, Právo

„Pachatel se vrací na místo činu,“ ukazuje Jiří Bartoška na protější dům a zahradu, kde před čtyřmi lety točil s Radkem Bajgarem Teorii tygra. Na otázku, co ho teď přivedlo znovu před kameru, potvrzuje, že už si opravdu myslel, že ve filmu hrát nebude.

„Hrál jsem naposledy ve filmu Havel a pak jsem dostával nabídky na dvoudenní role typu otec nebo dědeček hlavní hrdinky. Indiferentní postavy, které mohl hrát kdokoli. Tak jsem řekl, že už asi hrát nebudu, protože filmy se píší pro třicetileté holky a čtyřicetileté chlapy, což má logiku. Jenže pak mi Petr Kolečko poslal scénář a najednou to byla dobře napsaná postava, která má příběh. Tak jsem řekl ano, ještě něco natočím,“ dodává.

Role je to pro Bartošku, který o sobě vždycky s nadsázkou říkal, že je herec „rovinný“ a nedovolí, aby ho režiséři nutili chodit, neřkuli běhat do kopce, navíc pohodlná. „V polovině filmu mě raní mrtvice, takže pak už jen sedím na vozíku a ani nemám moc textu, odmluví to za mě ostatní,“ směje se a zároveň přibližuje děj filmu.

Petra Hřebíčková a Jiří Bartoška při natáčení filmu. Foto: Milan Malíček, Právo

„Má postava je vyhlášený pediatr na malém městě, který žije simultánně život s lékařkou, s níž se potkává v nemocnici, a s manželkou, kterou má doma. Má pocit, že to nikdo neví, ale samozřejmě to vědí všichni a v okamžiku, kdy je situace pojmenována, dědka raní mrtvice a začne se odvíjet druhá část příběhu. Manželku mi hraje Zuzana Kronerová, která skvěle peče, dělá dokonalá nadívaná kuřátka, a milenku Ivana Chýlková, jež naopak moc vařit neumí,“ naznačuje, se kterou z obou žen by asi chtěl jeho pediatr strávit důchodový věk.

Dcera Kronerové a Bartošky

Petra Hřebíčková hrála už v Kolečkově prvním filmu Přes prsty a potvrzuje režisérova slova o tom, že rád naslouchá hercům, práce s ním je kolektivní dílo. Její postava je po řadě romantických komedií přece jen jiná, vážnější.

„Je to příjemná změna a uvědomila jsem si, že je těžká v tom, že to není postava, která nese hlavní dějovou linku, ale ani role epizodní, jen něčím vyostřená. Jsem někde mezi a to nebylo úplně snadné udržet ve správné poloze,“ říká herečka a dodává, že hrát dceru Zuzany Kronerové a Jiřího Bartošky je potěšení.