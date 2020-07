Jennifer Anistonová i Michael Douglas nominováni na Emmy

V kategorii hereček uspěly v dramatických sériích Jennifer Anistonová (The Morning Show), Zendaya (Euphoria), Jodie Comerová (Killing Eve), Sandra Ohová (Killing Eve) a Laura Linneyová (Ozark), v komediích pak Tracee Ellis Rossová (black-ish), Christina Applegateová (Dead To Me), Linda Cardelliniová (Dead To Me), Issa Raeová (Insecure), Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel) a Catherine O’Harová (Schitt’s Creek).

V kategorii minisérie byly nominovány Kerry Washingtonová (Little Fires Everywhere), Cate Blanchettová (Mrs. America), Octavia Spencerová (Self Made: Inspired By The Life Of Madam C.J. Walker), Shira Haasová (Unorthodox), Regina King (Watchmen).

Anistonová si zahrála jednu z životních rolí v The Morning Show, sérii odehrávající se v televizi. Hlavní moderátor je v rámci MeToo bez soudu a diskuse okamžitě vyhozen a jeho spolumoderátorka (Anistonová) vůbec nemá radost. Dobře ví, že bez kolegy je na odstřel – na její nesmyslně přeplacené místo už se cpou mladší ženy, které jsou sice navenek pobouřeny sexuálními aférami, ale ve skutečnosti jim jde o peníze. Scénář seriálu The Morning Show překvapil nižší dávkou korektnosti, než se dala očekávat.

Michael Douglas Foto: Netflix

Za nejlepší hlavní mužskou roli v komediální sérii jsou nominováni Don Cheadle (Black Monday), Anthony Anderson (black-ish), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Rammy Youssef (Ramy) a Eugene Levy (Schitt's Creek) a v oblasti dramatických seriálů pak Steve Carell (The Morning Show), Jason Bateman (Ozark), Billy Porter (Pose), Brian Cox (Succession), Jeremy Strong (Succession) a Sterling K. Brown (This is Us).

Stárnoucí Douglas příjemně překvapil v seriálu The Kominsky Method o bývalé hvězdě, která si založila hereckou školu. Ironický televizní seriál umožňuje herci, který býval jedním z největších jmen v Hollywoodu, dělat si legraci z herectví, ze sebe, ze stáří, z marnosti slávy i milostných vztahů.

Falešné úsměvy v televizním studiu – The Morning Show. Foto: Apple TV+

Na nejlepší herce v minisérii byli nominováni Hugh Jackman (Bad Education), Jeremy Pope (Hollywood), Mark Ruffalo (I Know this much is true), Paul Mescal (Normal People) a Jeremy Irons (Watchmen).

Nominace na nejlepší komediální seriál roku posbíraly série Curb Your Enthusiasm, Dead To Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitt's Creek a What We Do in the Shadows.