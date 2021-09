Je to pohádka pro dospělé, říká o Přání Ježíškovi Richard Krajčo

Režisérka Marta Ferencová a producent Adam Dvořák do filmu obsadili vedle Krajča třeba Evu Holubovou, Jaroslava Duška, Jiřího Langmajera, Annu Polívkovou a Elizavetu Maximovou, Matěje Hádka, Táňu Pauhofovou nebo Veroniku Khek Kubařovou.

„Je to film opravdový, od srdce, emotivní. Proplétají se tam různé příběhy, každý z těch hrdinů něčím prochází a je to pro něj složité. Zároveň má film v sobě naději. Lidem přeji, aby se na něj podívali a uvěřili, že se o Vánocích můžou dít zázraky jako v tomto filmu,“ tvrdí herečka Hana Vagnerová.

„Je tam velká paleta emocí, typů postav, vztahů. Baví mě, že každou chvíli děj přeskakuje z jednoho příběhu do druhého a že to nenudí a diváka to táhne stále dopředu,“ uvedla režisérka, která má na svém kontě také tituly Všechno nebo nic nebo Příliš osobní známost.