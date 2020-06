Jak se stal nízkorozpočtový horor neznámých tvůrců americkým filmem číslo jedna

O hororu The Wretched byste se za normálních okolností nejspíš vůbec nedoslechli. Možná pár největších hardcore hororových nadšenců by vědělo o tom, že se v USA nějaký takový snímek dostal do oběhu. Ale situace je jiná. Tamější kina jsou kvůli pandemii koronaviru uzavřená, a fungují tak jen menší autokina, která promítají alternativní či nízkorozpočtové filmy. Producenti velkých kasovních trháků totiž s jejich uvedením na trh čekají, anebo je uvádí přes nejrůznější streamingové služby, jako je například Netflix.

„Byl to pro nás úplný šok, vážně to bylo celé trochu šílené. Jsme malý snímek z Michiganu, ale když máte nezávislý film, tak jste rádi, že vám ho promítnou v pár kinech. Vysílá se třeba týden a vidí ho možná tak deset lidí,” řekl s trochou nadsázky Brett Pierce pro Entertainment Weekly a dodal, že většina lidí v dnešní době potom film vidí, až když se dostane na nějakou streamovací službu. Návštěvnost však každý týden rostla a s ní i počet autokin, které snímek vysílají.

Tvůrci připouštějí, že snímek by byl obecně považován za nízkorozpočtový, ač toto označení nemají rádi, protože vyvolává negativní konotace. Že ale nízkorozpočtový je, značí i to, že jeden z režisérů spal několik dní natáčení na gauči mezi rekvizitami, protože štáb neměl dostatek míst na spaní. Přesné náklady na jeho tvorbu bratři sice neuvedli, nicméně s tím, kolik již vydělal, jsou spokojeni.

Bratři přiznávají, že mají z úspěchů smíšené pocity: „Pro Drewa a mě je to trochu divné. Jsme vážně šťastní z úspěchu filmu, ale také se cítíme provinile za to, že jsme šťastní, když tolik lidí prožívá tak složité období,” uvedl Brett s tím, že nyní s bratrem plánují natočit další film, který by se točil okolo vlkodlačí mytologie. Doufají však, že ten už by se mohl promítat v normálních kinech.