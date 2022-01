Jak se balí pejskaři, ukáže komedie Řekni to psem s Kohoutovou a Vagnerovou

„Dita je holka, která docela dobře ví, co od života chce, a věří, že se jí to splní. Než ji její kluk Filip překvapí tím, že se s ní rozejde, a místo sebe a miminka, které si plánovala, jí nechá mladého divokého psa, i když psa nikdy nechtěla. Tak se proti své vůli stane součástí pejskařské komunity, která jí vždycky připadala směšná a ulítlá. Kromě toho nesnáší psí exkrementy. A celý příběh začíná právě tím, že do jednoho šlápne,” představila Kohoutová svou postavu.

Autorka scénáře Irena Obermannová dodala: „Tenhle scénář jsem začala psát, když jsem byla totálně zoufalá a řekla jsem si, že bych potřebovala vidět nějaký milý, romantický film o lásce, kde všechno dobře dopadne. Takže na začátku toho celého byl pocit. Potřeba filmu, který pohladí. Řekni to psem ale nevidím jen jako film o pejskařích. Ostatně já sama psa nemám. V pejskařské komunitě totiž komunikují i ti, co to neumějí. Samotáři, morousové i podivíni, staří s mladými… Je to příběh o nás, co si často neumíme říct ty nejobyčejnější věci - třeba Mám tě rád. V tomhle příběhu to nakonec za ty dva řeknou jejich psi.“