Hynek Čermák hraje sériového vraha z 90. let Roubala

„Víc než o Roubalovi, kterého vlastně nikdy nikdo nepochopil, protože on sám do sebe nenechal nikoho nahlédnout, je náš příběh o policistech, kteří se lopotně snažili, aby zlu bylo dokázáno, že je skutečně zlé, a o jejich protihráčích, kteří se snažili dělat co nejlépe svou práci – obhajovali zlo, protože v demokracii má každý právo na obhajobu, i masový vrah. Jenže aby dosáhli vlastního úspěchu, šli doslova přes mrtvoly. Je to typický devadesátkový příběh, ale má přesah i do dnešní doby. Každý den se setkáváme s tím, že se evidentní zlo arogantně obhajuje, až to skoro začínáme považovat za normální a přestáváme vnímat, jaké nebezpečné to je,” vysvětlila Kopáčová.