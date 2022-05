Hvězda seriálu Báječná léta obviněna z nevhodného chování při natáčení

Jako režisér a producent se Savage podílel i na novém seriálu Báječná léta, který však s původním slavným seriálem nemá moc společného. Vypráví o afroamerické rodině v Atlantě šedesátých let dvacátého století.

V roce 2018 herce a režiséra obvinila kostymérka seriálu The Grinder, že ji udeřil do ruky a ječel na ni. Savage uvedl, že to není pravda, a společnost Fox pak spustila vyšetřování, které nenašlo žádné důkazy k danému obvinění.