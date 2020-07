Herečka Eva Greenová: Ještě pořád je tabu přerušit na rok péči o dítě

Greenová v něm hraje astronautku Sarah, která se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze a jako jediná žena ve vesmírné misi Proxima podstupuje psychicky a fyzicky náročný trénink. Kromě toho pečuje o sedmiletou dcerku Stellu, a i když se snaží v práci podávat pořád stoprocentní a soustředěný výkon, s blížícím se odloučením je to čím dál složitější.

Originalita. Dobývání vesmíru tu slouží jako kulisa, jakkoliv je to samo o sobě přitažlivé prostředí. Kromě toho je ale film i velmi věrohodným, dojemným a navýsost lidským a moderním příběhem, který ukazuje vnitřní zmatek ženy rozpolcené mezi nadšení pro práci a lásku k dceři. To napětí a vnitřní konflikt mě naprosto uchvátily.

Důkladně, protože, pokud vím, v žádném jiném filmu se neukazují přípravy před odletem astronautů tak realisticky. Režisérka Alice Winocourová mě velmi pečlivě provázela přípravnou fází, dávala mi knihy, seznámila mě s astronautkami jako Samantha Cristoforetti a Claudie Haigneré. Obě to jsou výjimečné ženy, pionýrky v mužském světě, které se se mnou velmi ochotně podělily o své zkušenosti a vyprávěly mi o svých pochybnostech a osobních překážkách. To, že jsem sama žena a že mě režírovala žena, dalo našim setkáním zvláštní sílu.

Možná snaha sladit bojovný aspekt mé postavy, jež čelí velmi maskulinnímu, soutěživému světu, s mateřskou něhou. Přesně to je přece údělem mnoha dnešních žen snažících se skloubit kariéru s rodinným životem a obojímu se oddat stejnou měrou!

V tom smyslu, že upozorňuje na odvahu ženy, která si troufá jít za svou vášní, ho tak vnímám. Ještě pořád je tabu přerušit na rok péči o dítě, abyste si splnili své sny. To mohou jen muži, a i tak…

Matt se díky své majestátní mužné postavě na roli Mika dokonale hodil. Všichni jeho herečtí kolegové se s ním na place okamžitě cítili velmi uvolněně. Do role mého bývalého manžela hledala Alice nějakého německého herce. Larse jsem viděla v pár filmových produkcích v režii Thomase Ostermeiera, tak jsem ho Alici navrhla. Měli jsme štěstí, měl zrovna čas. Patří mezi nejlepší herce, co znám. Jsem jeho velkou fanynkou.

Alexej bohužel nemluví moc anglicky, ale je to velmi přátelský, ryzí a skromný člověk. Všichni Rusové, co s námi na tomto projektu pracovali, byli neuvěřitelně srdeční a přívětiví.

Díky práci, kterou děláme, můžeme objevovat neuvěřitelné světy. Během natáčení, které probíhalo v reálných lokacích, jsem byla výcvikovým střediskem pro astronauty v kolínské pobočce ESA a v Hvězdném městečku nedaleko Moskvy a základnou Bajkonur, odkud startují rakety, naprosto fascinována. Je to úžasné prostředí spojující lidi a technologie při zdolávání největší výzvy všech dob.

Především bylo velmi příjemné hrát v mateřském jazyce, tedy ve francouzštině, aniž bych potřebovala dialogového kouče, což herci přidává na stresu a omezuje to hereckou svobodu. Ať už je to film s malým, či velkým rozpočtem, pokaždé je to nová a jedinečná zkušenost. Moje práce zůstává nicméně stejná jak před natáčením, během příprav a na zkouškách, tak přímo na place. Tento film patří mezi mé nejintenzivnější osobní i profesní zkušenosti.