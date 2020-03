Herečka Eva Burešová sní o statku podobném Slunečné

Jsme u rodičů na Moravě. Měli jsme v plánu zůstat jen na víkend, ale karanténa nám to prodloužila. Jsem ráda, že nám to tak vyšlo, a jsme tedy všichni spolu.

Ano, sestra stále žije v Itálii. Voláme si každý den, takže jsme vše, co se tam děje, vnímali od začátku. Jak se vše postupně zhoršovalo a vlastně stále zhoršuje. Je to těžké, muset jen takto poslouchat a nemoct nijak pomoci. Ale aspoň si voláme, povídáme si a podporujeme se v dobré náladě.

Ze Španělska bohužel nemám žádné jiné zprávy než z naší televize. Celá ta s situace je velmi smutná a člověku je z toho úzko. Strašně moc si přeju, aby se lidé začali chovat zodpovědně. Čím dříve si to všichni uvědomí, tím dříve z toho budeme venku. Ale snažím se vzít si z toho i něco dobrého. Můžeme teď všichni zpomalit, věnovat se rodině, sobě. Jen tak by se nám to nepodařilo.