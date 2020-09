Herec Petr Rychlý: Humor už pro mě není prvořadý

Podle mě to má tři aspekty. Když se podíváte na mou kariéru, profiloval jsem se především jako bavič. A nejsem si stoprocentně jistý, jestli si režiséři celovečerních filmů do důležitých rolí rádi obsazují právě baviče. Druhý aspekt je ten, že tvůrčí skupiny, a není jich u nás moc, si ke spolupráci zvou své osvědčené herce a herečky.

Třetím hendikepem pro mě mohlo být, že už několik let hraju v seriálu Ordinace v růžové zahradě primáře Mázla. Vytvořil jsem si tím takzvaný herecký šuplík, velká část divácké veřejnosti mě vnímá právě jako primáře. Z pohledu režisérů by to mohlo být zavádějící.

Pozitivní pro mě bylo setkání s kameramanem Davidem Ployharem. Je to neuvěřitelný člověk, který umí herce uklidnit a nic pro něho není problém. Často se stává, že herec vymyslí nějakou situaci, ale kameraman řekne, že to z jeho pohledu není dobré, a herec se tomu musí přizpůsobit. S Davidem to bylo naopak. A to se film točí na jednu kameru, zatímco seriály se točí na tři. Musel jsem nicméně ze svého herectví hodně ubírat. Být před kamerou není jako v divadle. Není potřeba tolik tlačit na pilu.