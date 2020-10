Herec a režisér Jakub Štáfek: Měli jsme nejdražší komparz v historii

Více než dva roky chystal s Tomášem Vávrou scénář a nyní dokončuje jako spolurežisér Martina Koppa natáčení filmu, v němž se vedle něj, Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelky, Jaroslava Plesla či Ivany Chýlkové objeví i řada skutečných sportovců.

V jednom z posledních natáčecích dnů se tak po trávníku Slavoje Vyšehrad proháněl mimo jiné Tomáš Rosický. Štáfek ve fotbalovém dresu, přes který mezi záběry oblékal zářivý župan, kontroloval plac i monitor a v krátké pauze poskytl Právu rozhovor.

Celovečerní film pro kina je něco docela jiného než krátkometrážní internetový seriál. Potřebuje přinejmenším sevřenější příběh. Jaký jste Lavimu vymysleli?

Nikdo nečekal tak velký ohlas seriálu, ale protože zájem byl fakt obrovský a já si vždycky chtěl udělat film, krásně se to spojilo. Příběh je o tom, že Lavický je sice pořád stejný hlupák, ale je na tom lépe po fyzické stránce a konečně by to mohlo vypadat, že se ve fotbale dostane někam výš.

Do života mu navíc vstoupí dítě a tenhle nezodpovědný člověk se s tím musí nějak poprat, starat se. To nabízí spoustu vtipných momentů. Snažili jsme se, aby to bylo co nejvtipnější, čistá legrace.

Sám máte k fotbalu aktivní vztah. Vycházíte ve filmu i z reality?

Hraju za fotbalový tým charitativního sportovního klubu Real Top Praha a tam se sportovci i umělci shlukují, aby pomohli nemocným dětem, lidem, jejich sportovním akcím. Fotbal dobře znám a ze skutečnosti, pokud jde o fotbal, také do určité míry vycházíme. Například Slavoj Vyšehrad opravdu hraje druhou ligu, ale samozřejmě je to kombinované s naprostou fikcí. Je to vlastně taková zábavná pohádka pro dospělé s tím, že se držíme i některých reálií.

Jakub Prachař při natáčení filmu Vyšehrad Foto: Jan Handrejch, Právo

Slovník asi nebude zrovna salonní…

Řekněme, že je nekorektní. Nemáme jako koproducenta žádnou televizi, protože nemáme rádi tlaky dramaturgů na vypuštění toho či onoho slova jen proto, aby se film mohl vysílat od osmi a ne od deseti večer. Řekli jsme si, že to budeme dělat tak, jak je to přirozené a jak nás to baví. Nepoužíváme vulgarismy za každou cenu, ale jen tam, kde sedí.

Pohybujete se v podobném prostředí jako úspěšný Okresní přebor?

Je to jiné. Okresní přebor se odehrává na vesnici, my míříme vlastně vysoko. Jsme ve druhé lize a rádi bychom výš. Ale víc nechci prozrazovat.

Jste nejen herec a spolurežisér, ale také jeden z producentů. Jak se film dával po této stránce dohromady?

Spoustu věcí se učím, ale myslím, že jsem v dobrých rukách. Děláme to společně s producenty Ctiborem Poubou a Janem Kallistou, což jsou ostřílení mazáci. Než došlo ke všemu, co se stalo v souvislosti s koronavirem, měli jsme na své straně tolik partnerů, že to nebyl problém. Každý v tom chtěl být. Situace, která pak nastala, nám to trošku zkomplikovala. Ale řekli jsme si, že kdo se bojí, nesmí do lesa. A troufnu si říct, že vzniká něco, co tu ještě nebylo.

Jakub Prachař, Jakub Štáfek a Jiří Ployhar Foto: Jan Handrejch, Právo

Jaký máte k postavě Laviho osobní vztah?

Nějakou dobu jsem si od něj odpočinul a byl jsem sakra rád. Ale v zásadě mě baví. Je to taková směska Jima Carreyho z Blbý a blbější a Saši Barona Cohena ze všech Boratů. Mám ho vlastně rád. Je to dobrý, hodný kluk, akorát je to dement. Hraje se mi dobře, i když to s sebou nese obvyklou škatulku. Lidé si myslí, že jsem takový i v reálu.

Jen hlupák si může myslet, že někdo hloupý jako Lavi dá dohromady seriál a film...

To je hezky řečeno, ale někdo to pochopí, někdo ne.

Vedle výborných herců jste obsadili i skvělé sportovce. Jak to jde dohromady?

Sportovců, nejen fotbalistů, máme opravdu spoustu. Nechci prozrazovat všechna jména, ať mají diváci i překvapení. Ale jsou tu Tomáš Rosický, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Jan Koller a řada dalších. A pokud jde o herce, byl jsem až překvapen, jak je to bavilo. Už při čtení se smáli a mnoho těch špičkových role přijalo.

Nakonec vznikla tak skvělá parta lidí včetně štábu, že jsem každý večer svým způsobem až dojatý. Je vidět, že umělecké prostředí se se sportovním dobře kombinuje, lidé z obou se rádi poznávají. Když jsme například točili svatbu, měli jsme nejdražší komparz v historii filmu.