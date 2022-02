Hanák a Piškula si zahráli v romantickém seriálu Planeta single

„Musím se přiznat, že nám se Žofií chvíli trvalo, než jsme prolomili ledy. Bylo to

tím, že jsme oba introvertní typy a prostě to chtělo čas, ale šli jsme tomu naproti.

Díky zkouškám se to prublo před prvním natáčecím dnem, což bylo velmi

důležité. Věřili jsme si a dovolili jsme si k sobě věci, jako kdybychom se znali roky.

Hrálo se nám dobře, přirozeně a bez jakéhokoliv ostychu. Vzájemně jsme se

drželi a nepolevovali v soustředěnosti,“ tvrdí Piškula.