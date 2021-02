Greta je zpět. Krátce po filmu bude mít i seriál

Thunbergová vyvolává se svými emotivními projevy o klimatu nadšení, ale také nenávistné a vulgární reakce. Podobně to dopadlo se švédským celovečerním filmem Greta, který byl uveden na internetu v roce 2020. Do českých kin se kvůli pandemii nikdy nedostal a jeho uvedení zůstává nejisté. Sledoval cestu dospívající dívky od osamělé stávky pro klima před švédským Parlamentem až po celosvětový zájem médií a cestu lodí přes Atlantik do Ameriky.