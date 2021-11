Fotbalista Lavi míří do kin. Má dítě, ale je to pořád dement, slibuje Jakub Štáfek

„Lavi je i ve filmu stejný jako v seriálu. Sledujeme ale, jak se mu daří dál. Chce se polepšit, dostat se výš, vidíme i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě. Lavi roste s námi se všemi, ale stejně je to pořád ten dement, jak ho diváci znají,“ řekl Jakub Štáfek, který je spolu s Martinem Koppem i režisérem filmu.

„Ty historky, které byly v seriálu, byly dost reálné. Sledovali jsme to a moc nás to bavilo. Takže jsme rádi přijeli na natáčení filmu. Kuba hraje Laviho skvěle, je vidět, že to z něj jde úplně samo,“ dodal Vladimír Šmicer.