Filmové premiéry: Srdce na dlani, Spencer, Hrdina či Hranice odvahy

Film o tom, že láska kvete v každém věku, na každém místě, a dokonce i mezi zvířaty. Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou majitelku pojízdné kavárny. Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem ji zasáhne u srdce. A to ještě není všechno.

Během vánočních svátků na panství Sandringham v anglickém Norfolku se Diana Spencer, potýkající se s duševními problémy, rozhodne ukončit své deset let trvající manželství s princem Charlesem. Ačkoli se množí zvěsti o aférách a rozvodu, na Vánoce se musí o všem mlčet a předstírat pokoj v rodině. Je tu jídlo a pití, střelba a lov. Diana tu hru zná. Ale letos to bude úplně jinak.

Je podzim roku 1942 a přestože okupované Norsko strádá, desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však pro rodiče přijde policie a opuštěné děti zjistí, že se ve sklepě jejich domu ukrývají dvě židovské děti. Mají je opustit a odejít do bezpečí k tetě? Anebo naplnit záměr svých rodičů a provést je hlubokými lesy za švédskou hranici, na neutrální území, kde by děti byly v bezpečí?

Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho (Joaquin Phoenix) se na moment zastaví, když se musí postarat o svého malého a podivínského synovce Jesseho. Společně se vydávají na cestu napříč Spojenými státy. Mezi New Yorkem a New Orleans se rodí nevšední přátelství, které oba ovlivní na celý život.

Třiašedesátiletá Karen je na vrcholu své slávy adeptkou na zisk Nobelovy ceny za literaturu. Už je to 17 let, co se vzdala své slavné farmy v Africe, aby se vrátila do Dánska s životem v troskách. Po syfilidě a ztrátě lásky svého života svou bolest proměnila v literární senzaci. Je však uzavřeným géniem, dokud nepotká talentovaného 30letého básníka. Slibuje mu literární slávu, pokud ji na oplátku bezpodmínečně a za každou cenu poslechne.