Filmové premiéry: Přání Ježíškovi, Soused, Poslední noc v Soho, Jak jsem se stala partyzánkou a Drazí soudruzi!

Daniel je úspěšná filmová hvězda. Všechno je připravené na to, aby odletěl na konkurz do Londýna, kde na něj čeká role v americkém filmu o superhrdinech. Když ale vejde do místního baru, zjistí, že tam sedí Bruno, který na tento okamžik dlouho čekal. Věčně přehlížený muž, jedna z obětí znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína, se chce mstít.

Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala z ospalé anglické vesničky do životem pulzujícího Londýna. Tady však zažívá po usnutí v pronajatém pokojíku děsivé sny. Vrací se v nich do šedesátých let, do proslulé londýnské čtvrti Soho a nočního klubu Café De Paris. Její noční pouto s minulostí začíná pronikat i do její každodenní existence...