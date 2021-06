Filmové premiéry: Nová šichta, Matky, V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz, Červený střevíček a 7 statečných, Divoký Spirit či Nikdo

Tomáš Hisem fáral 25 let, ale najednou se trh práce se prudce mění, doly zavírají, havíři se rekvalifikují. Tomáš si navzdory nevěřícím pohledům svých kamarádů volí specializaci, která má k jeho původní profesi opravdu na hony daleko. Hodlá vyměnit šachtu za digitální prostor a stát se programátorem

Čtyři celoživotní kamarádky se starají o děti, nebo právě porodily, případně jsou těhotné a řeší vztahové problémy. Ústřední postavou je influencerka Sára, která právě porodila, Hedvika se provdala do zlaté klece, Zuzana je samoživitelka dvou dětí a Eliška je těhotná. A všechny mají problémy s chlapy.

Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění v hubeňoučkou krasotinku. Jenže střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala zpět. Sněhurka má plné ruce práce s ježibabou, a do cesty se jí plete sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.

Po návratu do rodného Miradera na dohled Divokého Západu se malá Lucky cítí trochu jako cizinka. Pak ale potká mustanga Spirita a zrodí se přátelství, které by měl ukončit příjezd obchodníka, jenž chce Spirita a další divoké koně ochočit a výhodně prodat. Lucky se jako správná kamarádka samozřejmě rozhodne, že mu v tom zabrání za každou cenu.

Hutchův život se smrsknul na otravné rituály prokládané manželčiným pohrdáním a pubertálními výlevy dětí. Když do domu vniknou dva lupiči, nechá je beztrestně loupit a syna dokonce praštit. Až když jeho samotného napadne banda grázlů, spustí se lavina událostí, které Hutche důkladně prověří. Tenhle pan Nikdo má totiž pořádně tuhý kořínek.

Gilles je spolu s ostatními židy zatčen vojáky SS a poslán do tábora v Německu. Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozorcům, že není Žid, ale Peršan. Tato lež ho dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život a na smrt: učit perštinu velitele tábora Kocha, který sní o tom, že si po válce otevře restauraci v Íránu. Koch je ale den za dnem nedůvěřivější...

Když Undine opustí muž, kterého miluje, dostihne ji starý mýtus. Musí zabít muže, který ji zradil, a vrátit se do vody. Nečekaně potkává profesionálního potápěče Christopha a zamiluje se do něj. Když ale Christoph začne cítit, že Undine před něčím utíká, přiměje ji to postavit svému prokletí jednou provždy.