Filmové premiéry: Nejhorší člověk na světě, Haute Couture, Na cestě a Ambulance

Julie je třicátnice, která by mohla mít všechno, po čem ženy jejího věku donedávna toužily. Práci, k níž má odpovídající vzdělání, spokojený život s úspěšným mužem, který netouží po ničem víc než s ní založit rodinu, mít děti. Jenže Julie žije teď a podobně jako spousta jejích vrstevnic ještě nic z toho nechce. Chce si užívat, poznávat to i ono, ale hlavně se ještě nerozhodovat pro nic, co by mohlo zavánět jakoukoliv definitivou.