Filmové premiéry: Krycí jméno Lev, Sladký konec dne, Vzpomínky na Itálii či Trollové: Světové turné

Upjatý psychiatr Romain je fascinovaný svým novým pacientem Leo Milanem, který o sobě tvrdí, že je mezinárodní agent s krycím jménem Lev. Ale on je přeci jen blázen, ne? No, možná ne… Lev jednoho dne Romainovi sdělí, že mu přímo před očima unesou jeho snoubenku. To se také stane a Romain si uvědomí, že Lev je asi jediný, kdo ví, „která bije.“ A je taky jediný, kdo ji dokáže zachránit.