Filmové premiéry: Kingsman: První mise, Krotitelé duchů: Odkaz, Velký červený pes Clifford a Síla

Hrdinka filmu Emily se shodou okolností ocitne v podivném stanu podivného chovatele zvířat pana Birdwella a okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. Emily ví, že by jí máma mazlíčka nedovolila, ale neví to ten pes, který se schová do její školní brašny. Emily ho objeví až doma a než ho stačí vrátit, naroste tenhle mazlík, kterému dá jméno Clifford, do obřích rozměrů.