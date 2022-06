Filmové premiéry: Kdyby radši hořelo, Andílci za školou, Tralala a Rakeťák

V malé české vesnici se chystají Velikonoce se vším, co k nim patří. Do radostného očekávání však náhle zasáhne malá dopravní nehoda, když dodávka najede do fontány na návsi, před kterou stojí shluk lidí. Řidič zmizí stejně rychle, jako zazní slova o teroristickém útoku.

Deváťačka Nikola se spolu se s mladší sestrou Anetou a jejich otcem stěhují do nového města. S tím souvisí změna školy a hledání nových kamarádů. Nikola nastupuje do deváté třídy, do pro ni nepřátelského prostředí, kde si musí vydobýt svoje místo. Nemá to však vůbec jednoduché, protože holkám šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni nenápadně pokukovat.