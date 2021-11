Filmové premiéry: Eternals, Gorbačov. Ráj, Lidi krve, Hrana zlomu či Někdo na druhé straně

Eternals jsou nesmrtelní mimozemšťané, kteří v pradávnu přišli na planetu Zemi, aby ochránili lidstvo. Když se za tajemných okolností objeví zrůdná stvoření zvaná Devianti, o kterých se Eternals do té doby domnívali, že jsou jen dávnou vzpomínkou, musí hrdinové znovu spojit své síly a lidstvo před hrozbou ochránit.

Michail Gorbačov byl v čele Sovětského svazu šest let, během nichž se říše rozpadla. Dnes devadesátiletý bývalý politik dožívá svá poslední léta v domku na moskevském předměstí, kam jako jednoho z mála hostů vpustil režiséra Vitalije Manského a mluvil s ním o svém soukromém i politickém životě.

Otto Hille, pocházející z česko-německé rodiny, připraví pro starého a těžce nemocného Leopolda Švarce výpravu velmi různorodých postav, která má být očistnou cestou do minulosti zahalenou tajemstvím. Díky tomu se Otto propadá do krajiny svých předků – do dávno rozpadlé německé vesnice Vitín. Stává se svědkem událostí v roce 1945.