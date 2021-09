Filmové premiéry: Atlas ptáků, Mimi šéf: Rodinný podnik, Smolný pich aneb Pitomý porno, After: Tajemství a Gogo

Majitel velkého a úspěšného rodinného podniku Ivo Róna náhle zjistí, že z firmy kdosi vyvedl obrovské množství peněz a jeho srdce na toto zjištění zareaguje infarktem. Syn a zeť jsou připraveni podnik převzít a dát věci do pořádku, ale starý pán se až příliš brzy vrací a ujímá se s obvyklou razancí žezla. Film proplétá komplikované rodinné vztahy se světem moderních komunikačních technologií, které dokáží využít naše slabá místa.

Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v dokumentu téma Jak žít dobrý život s nemocí? Tým odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování života může být dobré. Protože život neznamená jen to, že srdce bije a plíce dýchají…

Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jde o druhý film ze čtvrté fáze MCU.

Tessu a Hardina čeká největší výzva jejich vztahu. Po konci Univerzity má Tessa možnost získat práci svých snů, která ale znamená stěhování přes půl Ameriky, zatímco Hardin si maloval, že by se společně mohli přestěhovat do Londýna. Tessa a Hardin se budou muset rozhodnout, jestli jejich láska stojí za to, aby za ni přes všechna protivenství bojovali, nebo zda je čas jít vlastní cestou.