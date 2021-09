Film o filmu Zbožňovaný. Hraju chlapa, který má dva životy, říká Bartoška

„Je to tragikomedie a je to postavené na skutečné situaci,” řekl Kolečko.

„Film je částečně inspirovaný příběhem mého dědy, jeho osobností, aurou, kterou okolo sebe šířil. Už si nepamatuju, jak mě napadlo psát o dědovi, ale vím, že když jsem to volal mámě, tak řekla: Výborně, to je přece nejlepší materiál, a to jak v dobrým, tak ve zlým. Děda byl takový dvojlomný, byl v něčem dobrý, a v něčem úplně moc ne.”

Jiří Bartoška v titulní roli Zbožňovaného. Foto: Bioscop

Primář na malém městě odchází do penze. Manželka Olga (Zuzana Kronerová) se už nemůže dočkat, až o něj bude pečovat, stejně jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství.

Dvojlomnou hlavní postavu si zahrál Jiří Bartoška: „Hraju chlapa, který odchází do penze, loučí se v nemocnici, kde pracuje, všem děkuje a najednou divák zjišťuje, že děkuje své ženě a druhou osobu to hrozně rozčílí, že poděkoval své ženě a nikoliv jí. A tím se dostáváte do děje, že žije vlastně dva simultánní životy – má ženu, která je vynikající kuchařka, a milenku, kolegyni, lékařku.”