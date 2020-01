Festival krátkých filmů Praha rozdal ceny

Tipy na Festival krátkých filmů Praha: Skejťáci, Šelma a Naprosto úžasná

Kultura

Milovníci krátkých filmů, připravte se. Do kin vstupuje to nejlepší, co je nyní v téhle branži k vidění. Začíná 15. Festival krátkých filmů Praha. Koná se...