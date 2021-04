Festival Jeden svět bude hlavně online, ve hře jsou i letní kina

„Při výběru hlavního festivalového tématu jsme se shodli, že Jeden svět musí jako vždy reflektovat aktuální dění doma i ve světě. Nejpalčivějším je podle nás to, jak probíhající pandemie a přesun dění do digitálního světa zvýraznily společenské nerovnosti. Přemýšleli jsme, jak moc máme tuto transformaci našich životů v práci, ve škole nebo v rodině pod kontrolou a do jaké míry jsme už v rozjetém vlaku, který nejde zastavit,“ uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický.