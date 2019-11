Festival francouzského filmu zahájí nejnovější hit Tenkrát podruhé

V chytré a zábavné love story o tom, co by se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty nejkrásnější okamžiky života, hrají slavní Francouzi Daniel Auteuil, Fanny Ardantová či Guillaume Canet. Ve Francii film jen za první víkend vidělo téměř 400 tisíc diváků, do české distribuce vstoupí 2. ledna pod hlavičkou KVIFF Distribution.