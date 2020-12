Fenomén Netflix. Nemá pravidla pro dovolenou a lidi nekontroluje, píše zakladatel

„Reed Hastings brzy zjistil, co je zapotřebí k vybudování velké společnosti, která navíc velkou zůstane,“ tvrdí Jim Collins, autor knihy Jak z dobré firmy udělat skvělou a spoluautor knih Build to Last a Beyond Entrepreneurship. „V knize Pravidlo žádných pravidel společně s Erin Meyerovou popisují koncept, díky kterému se Netflix stal jednou z nejosobitějších a nejpůsobivějších společností na planetě,” dodává.