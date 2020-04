Fantasy Zeměplocha míří na televizní obrazovky

„Zeměplocha se hemží unikátními postavami, vtipným dějem a neuvěřitelným obrazným jazykem. Cítíme, že by se to mělo na obrazovce realizovat způsobem, na nějž by byl můj otec hrdý. Je to nádhera vydat se na tu cestu s Motive Pictures a Endeavor Content, kteří s námi dokonale sdílí naši vizi, jak to zrealizovat,“ dodala spisovatelova dcera Rhianna Pratchettová.