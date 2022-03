Elvis a Top Gun budou mít premiéru v Cannes

Top Gun: Maverick je pokračováním Top Gunu z osmdesátých let, kde si zahrál tehdy mladý Tom Cruise. Herec se vrací jako pilot Pete “Maverick” Mitchell. Pokračování by mohlo mít podle některých novinářů velký komerční úspěch, ale jisté to zdaleka není. Doba se změnila, Cruise brzy oslaví šedesátku a mládež má dnes úplně jiné idoly.