Eliška Křenková točí detektivku inspirovanou 30. léty

„Ten film je o modernosti a tradici. Je to kriminální případ na krásném místě pod Tatrami, kde stavějí továrnu. Byla to taková utopie, v té první republice si představovali, že se dostaneme do nové doby, a najednou přijde něco, co nikdo nechápe. Objeví se mrtvé dítě. A Helena, kterou hraje Eliška Křenková, má obavu, že ta továrna ubližuje lidem, a začíná po tom pátrat. Zjistí, že celý ten svět, který budují, je lež,“ vysvětlil scenárista Miro Šifra.

„Není to dobová věc, trochu je to celé posunuté, kostýmy a tak dále. Není tam žádná historická postava... Do divočiny přicházejí usedlíci z Česka, používáme tam trochu westernový princip,“ dodal.

„Celkově i ten vizuál hodně posouváme, je to spíš inspirováno třicátými léty, ale není to věrně zasazené do třicátých let,“ upřesnil Matěj Chlupáček.

Těhotná detektivem

„Hraju Helenu Hauptovou, manželka Aloise Haupta, ředitele baťovské továrny,“ představuje se Eliška Křenková.

Postava Elišky Křenkové je ve filmu těhotná. Foto: Stanislav Honzík

„Ten příběh se vypráví skrz ni. V areálu se najde mrtvé miminko. Mužské osazenstvo se přiklání k tomu, že je to sabotáž. Ona však začíná pátrat na svou vlastní pěst. Protože je těhotná, bojí se, jestli se to nestalo kvůli tomu, že uniká nějaká chemikálie do vody. Bojí se o své dítě. Můj manžel Alois nadsadí nad vztahy úspěch firmy, ale Helena nadsadí nad vztahy hodnoty, tu pravdu, po které pátrá. V tom nastává vztahové drama,“ myslí si Eliška Křenková.

Natáčení filmu Úsvit Foto: Stanislav Honzík

„Není to úplně thriller, ale detektivka s ženskou postavou, která není vyšetřovatel. Ona jediná prahne po pravdě, ostatní si vytvoří závěry podle toho, co se komu hodí do krámu,“ dodal Chlupáček.

Matěj Chlupáček Foto: Stanislav Honzík

„Tehdejší baťovský svět pro nás symbolizuje zařazování do škatulek.

Ve třicátých letech bylo striktně rozděleno, co dělají muži a co ženy. Helena postupně rozkrývá určitá genderová témata té doby. Helena nebojuje za práva žen, ale za práva. To je strašný rozdíl proti současné rétorice, která mě malinko irituje. Na všechno je třeba koukat s mírou, a to náš příběh dělá.“

Moderní dobovka

„Já hraju Roberta. Nemá přijmení. Je to záměr, protože je to vyšetřovatel, který není čitelný. Vyšetřuju a jsem přesvědčený, že jde o sabotáž, a velmi si přeju, aby se to potvrdilo a uzavřelo jako sabotáž. Aby se nepátralo dále. Ona touží po té pravdě a já zdánlivě toužím po pravdě. My rádi uzavíráme příběhy. Na podnět vysokých uředníků se na Slovensku uzavírá mnoho případů, nikdo se neobviní, nebo se odstraní malá ryba, ale pravda uniká,“ tvrdí herec Milan Ondrík.