Dvojka na zabití Sandeva a Prachař má trailer

„Bylo to náročné, textů bylo hodně, ale byly skvěle napsané. A díky natáčení jsem přišel i na to, že odpočinek je důležitý. Jinak mě to moc bavilo, je to můj první policista. Kolem sebe jsem měl celé natáčení odborné poradce, kteří nám pomáhali a radili. Je to seriál, na který se doufám policisté budou dívat s nadhledem a budou ho brát, jak jsme ho natočili,“ myslí si Prachař, který pro roli Rykla shodil patnáct kilo.