Do kšeftaře vstoupí duch indiána. Roden a Vica Kerekes točili zamyšlenou komedii

Do těla finančníka jednoho dne vstoupí duch umírajícího indiánského náčelníka. Duch náčelníka se snaží hlavního hrdinu přesvědčit o změně způsobu života a myšlení, což se moc nedaří. Navíc to ohrožuje finanční zájmy dalších lidí.

„Nakonec mu ale změní život ve všech oblastech, ve vztahu k rodině, dětem, manželce, k zaměstnání, profesi, ale i k Bohu, k nějakým transcendentním věcem, a hlavně ve vztahu k planetě. Myslím si, že když se tihle bohatí lidé začnou chovat ekologicky, bude to mít mnohem větší smysl, než když o to bude usilovat každý jeden z nás,“ řekl režisér Tomáš Svoboda.

„Herce jsme vybírali s Tomášem na základě charakteru postav, kdo by se k nim hodil. Karel Roden nám dokonale zapadl do dvojrole a bezpochyby to byla ta nejlepší volba. Role se zhostil bravurně. Pro herce to byla také určitě velká výzva si takovou roli zahrát.“