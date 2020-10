DiCaprio, Streepová a Perry z Přátel v komedii o konci světa, kterému lidi neuvěří

Adam McKay chystá svou novinku pro internetový Netflix a obsazení vypadá skoro jako plýtvání hvězdami – i nejmenší roličky hrají herci, kteří by utáhli vlastní blockbuster. Natáčení začne už v listopadu v americkém Bostonu. McKay s Kevinem Messickem se ujmou rolí producentů.

McKay si sám napsal také scénář o dvou vědcích, kteří zjistili, že se na lidstvo řítí meteorit a už za šest měsíců dojde ke katastrofě. Vydávají se varovat celý svět, ale reakce je překvapí. Nikoho to nezajímá. Lidé si z nich dělají srandu.

Režisér Adam McKay sice není považován za geniálního umělce, ale minimálně filmy Zprávař: Příběh Rona Burgundyho nebo Sázka na nejistotu se mu povedly. Jeho humor nikdy nebyl mainstreamový a fanoušci doufají, že to tak zůstane.

Leonardo DiCaprio teď současně připravuje i historické drama s režisérem Martinem Scorsesem Killers of the Flower Moon a Streepová bude hrát v hudební komedii The Prom.