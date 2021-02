Ďábel, nebo oběť? Arvéd sloužil nacistům i komunistům

Jde o téměř klasický faustovský příběh velmi ambiciózního chytrého člověka, který v jednu chvíli ztratil zdravý rozum. JUDr. et PhDr. Smíchovský byl členem Národní obce fašistické a pracoval pro německou tajnou službu i pro StB. Také se začal zabývat magií.

„Není důvod, aby zanechal tak výraznou stopu jako jeden z největších zloduchů naší historie. Arvéd byl totiž poté, co spolupracoval s okupanty, i spolutvůrcem vznikající komunistické tajné bezpečnosti. Byl využit v řadě procesů se skutečnými kolaboranty, ale i pro nastupující režim nepohodlnými osobami. Svědčil údajně u asi čtyř set poválečných soudů a na cele tvrdil, že zapříčinil smrt desítek lidí. Jeho vlastní proces se neustále odkládal a on doufal, že čas otupí hrot spravedlnosti. Hrál hru, která se mu posléze vymkla z rukou, a tak se snažil za pomoci černé magie přivolat na pomoc i ďábla. Pro mě to znamenalo pokusit se Arvéda pochopit a za pomoci faktů, dobových reálií a fantazie vytvořit příběh.“