Čtvrtníček, Pagáčová a Příkazký točí Agrometal

„Postava, kterou hraju, má průšvih, protože prošvihne výročí svatby. Na čerpací stanici následně vidí plakát, který informuje o soutěži amatérských kapel. Hlavním lákadlem je ovšem to, že vítěz soutěže získá motorku. Lukynovi se to zdá jako geniální nápad a myslí si, že případná výhra by vyžehlila problémy s jeho manželkou,“ popsal herec.