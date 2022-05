Cruzová a Banderas září jako primadony ve Filmu roku

Lolinou možná nesplnitelnou výzvou ale bude zkrotit své herce: Antonio Banderas hraje slavnou sebestřednou filmovou hvězdu, Oscar Martinez přehnaně uměleckého, charakterního divadelního herce. Oba jsou už legendami, ale každý je úplně jiný a rozhodně to nejsou kamarádi. Všichni tři dohromady vytvářejí filmovou sestavu snů s velkým talentem a s ještě větším egem, které se projeví už na jedné z prvních čtených zkoušek.

„Pedro se zoufale rozpláče. Zahraj to,“ zavelí režisérka. „Až při natáčení. Nemůžu se z ničeho nic rozplakat, musím se do toho vžít, soustředit se,“ namítne herec a jeho protějšek, filmová hvězda, jen na chvíli poodejde. Když se vrátí, zoufale se rozpláče. „Mentol, vždycky to používám,“ vysvětlí, a ještě se posměšně zeptá: „Musíš vzpomínat na mrtvou babičku?“ A režisérka kontruje: „Felixi, v mém filmu to nepoužiješ!“